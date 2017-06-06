Минфин одолжил на внутреннем рынке 326 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 325,940 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 14,46% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 684,217 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 375,131 млрд грн, или 56% их общего объема.