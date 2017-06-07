S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинг США на максимальном уровне

В то же время краткосрочный суверенный рейтинг страны подтвержден на уровне "A-1+".

"Суверенные кредитные рейтинги США поддержаны устойчивостью и многопрофильностью экономики, сильными институциональными качествами, гибкостью экономической политики и уникальным статусом эмитента ведущей резервной валюты в мире", - говорится в релизе, передает Прайм.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что негативные и позитивные рейтинговые факторы будут сбалансированы в течение следующих двух лет.

Повышение суверенного рейтинга возможно, если S&P увидит более эффективные дальновидные действия при выработке политических решений в США. Значительное ослабление фискальной политики может привести к негативному рейтинговому действию.

S&P ожидает роста экономики страны на приблизительно 2,3% в 2017 году после роста на 1,6% в 2016 году. В 2018-2019 годах рост реального ВВП составит в среднем 2,2%, прогнозирует агентство. При этом оно отмечает, что рост будет поддержан потребителями, а также продолжающимся улучшением в жилищном секторе и на рынке труда.