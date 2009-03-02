Новая торговая система ПФТС будет запущена в апреле

В апреле 2009 года состоится запуск новой информационно-технологической платформы фондовой биржи ПФТС. Об этом УНИАН сообщили в ПФТС.

Как отметили в ПФТС, новая торговая система реализована в рамках международного проекта «MICEX - NASDAQ OMX – PFTS Ukrainian Project». Серверная часть торговой системы реализована на технологиях NASDAQ OMX, клиентская часть – с использованием решений группы ММВБ. Система полностью адаптирована к потребностям украинского рынка и интегрирована с расчетно-депозитарной системой Украины. Система базируется на двух технологиях: РТК («рынок твердых котировок») и «рынок заявок», технологически связанный с брокерскими системами участников ПФТС. Будет также осуществляться расчет индекса ПФТС в режиме реального времени.

«Новая торговая система ПФТС, ранее успешно апробированная на рынках группы ММВБ и специально адаптированная к потребностям украинского фондового рынка, имеет ряд существенных преимуществ, – отметил президент ММВБ Константин КОРИЩЕНКО. – Внедрение новой торговой системы создает необходимые условия для увеличения объема торгов, роста ликвидности и появления крепкого внутреннего инвестора на рынке ценных бумаг Украины».

«Сейчас много сдержанных прогнозов относительно ближайшего будущего рынка капиталов, но не нужно забывать, что, кризис несет в себе и позитив. Важно не только увидеть новые возможности, но воспользоваться ими – подняться на ступеньку выше, усовершенствоваться и стать более сильными. Это период, когда выигрывает тот, кто умеет изменяться, потому что за кризисом всегда приходит подъем, и наша задача – подойти к нему конкурентными и высокотехнологичными", – отметила председатель Совета директоров ПФТС Ирина Заря.

Справка УНИАН. ПФТС – украинская фондовая биржа. Доля на организованном рынке ЦБ Украины по итогам 2008 года – 93,2%. Количество участников ПФТС – 240 компаний и банков. В биржевом списке ПФТС находится 845 ценных бумаг.

NASDAQ OMX — международная фондовая биржа. К торгам на бирже допущены ценные бумаги 3 900 компаний общей рыночной стоимостью 5,5 трлн. долл.

Группа ММВБ – наибольшая биржевая структура в России. Входит к TOP-20 фондовых бирж мира. Среднедневной объем торгов на рынке акций в декабре 2008 году составил 790 млн. долларов. На бирже торгуется свыше 1374 выпусков финансовых инструментов.