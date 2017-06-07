Фонд гарантирования выставил на продажу свой самый дорогой лот – права на недостроенный ТРЦ "Республика" в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу свой самый дорогой лот - права требования по кредитам ликвидируемого банка «Надра» на сумму свыше 2,72 млрд грн, в залоге по которым крупнейший в Украине недостроенный торгово-развлекательный центр «Республика», расположенный в г. Киев по ул. Большая кольцевая.

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Как сообщила пресс-служба фонда, для участия в аукционе, который состоится 7 июля в системе «ProZorro.Продажи», необходимо подать заявку до 6 июля.

Фонд гарантирования подчеркнул, что лот выставляется на торги впервые, а его стартовая цена составляет 2,5 млрд грн.

По информации фонда, лот представляет собой права требования по двум кредитам на балансе ликвидируемого банка «Надра», при этом компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах «строительство» и «предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества».

В обеспечении по кредитам имущественные права на объект незавершенного строительства - многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, где запланировано размещение 450 магазинов, зоны развлечений площадью 22 тыс. кв. м и паркинга на 4 тыс. авто.

Кроме того, в залоге у банка ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка к кипрской компании «Берлинотто Лимитед» о взыскании доли корпоративных прав компании «Мегаполисжилстрой», которая взяла кредит в банке «Надра» под залог корпоративных прав на недостроенный проект торгово-развлекательного центра «Республика». Впоследствии банк «Надра» передал эти права в залог НБУ под кредит рефинансирования.

Национальный банк 4 июня 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 6 февраля 2014 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка была структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).