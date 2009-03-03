Фондовы рынки Восточной Европы упали из-за отказа ЕС в помощи

Отказ Европейского Союза одобрить план помощи странам Восточной Европы спровоцировал удешевление валют и падение котировок на рынках капитала в регионе. Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

В то же время, по словам аналитика, для Украины уже в понедельник наметилось улучшение ситуации после выработки согласованной позиции премьер-министра, Президента и главы Национального банка Украины перед Международным валютным фондом. «Таким образом, вероятность возобновление притока иностранного капитала в Украину, в первую очередь, от международных финансовых организаций, остается высокой», - отметил Д.ШАВРУК. «Осознание этого факта должно улучшить настроения инвесторов уже на торгах во вторник», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на экстренном саммите в Брюсселе 1 марта ведущие страны Евросоюза отвергли план предоставления помощи в размере 190 млрд. евро государствам Восточной Европы и Балтии.