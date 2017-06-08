S&P понизило рейтинг Катара до "AA-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный рейтинг Катара до "AA-" с "АА", информирует Прайм со ссылкой на сообщение агентства.

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"Рейтинг помещен в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. В то же время, агентство подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг Катара на уровне "А-1+", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. "Мы считаем, что это (разрыв дипотношений - ред.) негативно скажется на внешних позициях страны и может оказать давление на ее экономический рост и фискальные показатели. Поэтому мы понижаем наш долгосрочный рейтинг Катара до "AA-" с "AA" и помещаем его в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением", - пишет агентство.

"Помещение рейтинга в список на пересмотр отражает риски понижения рейтинга страны вследствие недавних событий. Так, агентство может понизить рейтинг, если внутренние политические риски будут существенно увеличиваться или если государственный долг будет расти значительно сильнее, чем ожидает агентство в настоящее время", - отмечает издание.

S&P полагает, что текущий дефицит баланса страны может вырасти вследствие разрыва дипотношений с рядом стран. Так, в 2016 году 10% экспорта Катара приходилось на группу стран, которые теперь разорвали с ним отношения, на ту же группу государств приходится 15% от всего импорта страны. "С учетом этих факторов, мы ожидаем, что экономический рост страны замедлится", - отмечает агентство.

По прогнозу S&P, рост ВВП Катара будет постепенно замедляться: в 2017 году - 3,4%, в 2018 году - 3,3%, а в 2019-2020 годах - 3%. Инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,6%, в 2018 году - 3,8%, а в 2019-2020 годах - 3,7%.