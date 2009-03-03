Приватизированные объекты могут быть воззвращены государству

Украинским законодательством предусмотрены основания для возвращения приватизированных объектов в государственную собственность.

Об этом заявляют эксперты Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз “Правовое государство”.

Специалисты центра, в частности, прокомментировали вчерашнее заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что в случае невыполнения частными владельцами обязательств (модернизация производства, занятость, социальные гарантии и тому подобное), взятыми во время приватизации объектов, Кабмин намеревается возвращать такие предприятия в госсобственность.

Как пояснили эксперты, часть пятая статьи 27 Закона Украины “О приватизации государственного имущества” предусматривает: “По требованию одной из сторон договор купли-продажи может быть расторгнут или признан недействительным по решению суда в случае невыполнения другой стороной обязательств, предусмотренных договором купли-продажи, в определенные сроки”.

В то же время часть девятая той же статьи предусматривает: “В случае расторжения в судебном порядке договора купли-продажи в связи с невыполнением покупателем договорных обязательств приватизированный объект подлежит возвращению в государственную собственность, включая земельный участок”.

Эксперты также отмечают, что украинское законодательство предусматривает возможность отмены приватизации не только за нарушение покупателем “базовых” условий, то есть неуплату покупной цены, но и за нарушение любых условий приватизации, в том числе инвестиционных и социально-экономических.

“Следовательно, юридически расторжение приватизационных договоров из-за невыполнения инвесторами их условий, в том числе относительно модернизации производства, занятости, социальных гарантий и тому подобное, вполне осуществимо”, - считают эксперты.

Однако они замечают, что действующее законодательство в большинстве случаев не позволяет расторгать договоры, заключенные достаточно давно, а потому объекты, приватизированные более 8 лет назад, практически невозможно вернуть в государственную собственность.

В связи с этим в “Правовом государстве” указывают на определенное несовершенство действующего законодательства в вопросе отмены приватизации, в связи с чем он нуждается в дополнительном законодательном урегулировании, чтобы гарантировать юридическую определенность и экономическую стабильность.