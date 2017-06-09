Китайская товарная биржа закрыла сделку по покупке украинского банка

Фонд государственного имущества Украины подписал договор о продаже китайской компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) 99,9% акций «Украинского банка реконструкции и развития» за 82,83 млн грн.

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Как сообщается на сайте фонда, после подписания договора руководитель компании ВOCE Ян Дун Шенг поблагодарил Фонд госимущества за работу и выразил надежду на сотрудничество в рамках других проектов, предложив заключить меморандум о сотрудничестве.

«Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию и распространять информацию об украинских приватизационных перспективах среди своих клиентов», - подчеркнул он.

В свою очередь, глава Фонда госимущества Дмитрий Парфененко отметил, что рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.

«Приветствую приход большой китайской компании на украинский рынок. Мне приятно, что именно ваша компания стала партнером фонда. Мы с вами сделали хороший почин на будущее. Ваш опыт очень ценен для нас», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 30 ноября 2016 года продал на повторном аукционе китайской компании Bohai Commodity Exchange 99,99% акций «Украинского банка реконструкции и развития» за 82,8 млн грн.

«Украинский банк реконструкции и развития» был создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. В рамках новой стратегии развития государственных банков правительство приняло решение о приватизации финучреждения.

Bohai Commodity Exchange – крупнейшая спотовая товарная биржа Китая, основанная в 2009 году государственными компаниями, китайскими гражданами и муниципалитетом штата Тянцзинь.