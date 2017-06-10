Крупнейшие технологические компании США за сутки подешевели на $100 миллиардов

Рыночная стоимость пяти крупнейших технологических компаний США – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet, материнской Google (FAAMG) – за 9 июня сократилась на 97,5 миллиардов долларов, сообщает Republic.ru.

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"Акции Apple подешевели почти на 4%, а котировки остальных четырех организаций снизились более чем на 3%. В результате Nasdaq завершил торги снижением на 1,8% до 6207 пунктов, при этом прошедшая неделя оказалась худшей для индекса с начала года", - говорится в сообщении.

Как указывает Reuters, одним из факторов, повлиявших на распродажи инвесторов, стал осторожный отчет Goldman Sachs, посвященный технологическому сектору. Аналитики банка допустили, что игроки рынка могут недооценивать риски, связанные с вложениями в акции FAAMG.

Согласно оценкам Goldman Sachs, с начала текущего года совокупная капитализация компаний FAAMG увеличилась на 600 миллиардов долларов, что эквивалентно общему ВВП Гонконга и ЮАР.