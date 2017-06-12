Fitch подтвердило рейтинги 5 украинских банков с иностранным капиталом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента пяти украинских банков с иностранным капиталом на уровне «В-» со стабильным прогнозом.

Как сообщается на сайте агентства, в том числе подтвержден рейтинг «Альфа-Банка» (Украина), «Укрсоцбанка», банка «ПроКредит», «Правэкс-банка» и банка «Креди-Агриколь».

Агентство отметило, что рейтинги всех пяти банков отражают вероятность поддержки, которую они могут получить от своих иностранных акционеров.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС» 3 мая, одновременно подтвердив аналогичный рейтинг в отношении украинских евробондов.

Агентство повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до «CCC» с «RD» (ограниченный дефолт) в ноябре 2015 года на фоне завершения процесса реструктуризации части госдолга страны.