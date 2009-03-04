Минфин выплатил 20,6 млн. долларов по еврооблигациям
18:42, 04 марта 2009Фондовый рынок
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Выпущенным в феврале 2004 года
Министерство финансов Украины выплатило купонный доход в сумме 20,628 млн. долларов по еврооблигациям, выпущенным в феврале 2004 года.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.
Как сообщал УНИАН, Украина в конце февраля 2004 года разместила на внешних рынках капиталов государственные еврооблигации объемом 600 млн. долл. со ставкой доходности 6,875% годовых и сроком обращения 7 лет. Погашение облигаций будет осуществляться 4 марта 2011 года.
Также в июле 2004 года Украина выпустила пятилетние еврооблигации на 500 млн. долларов с доходностью Libor+3,375% годовых.
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