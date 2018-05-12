Рекапитализация банков может остаться только проектом

Рекапитализация банков останется только проектом, если не будут предложены конкретные схемы ее реализации. Фискальные затраты для правительства будут не только высокими, но и непосильными в ближайший год, а рост проблемной задолженности банков может только продолжиться. С 18 млрд. грн. на начало текущего года она может вырасти в 2-3 раза на протяжении года и соответственно никто в правительстве или Минфине не будет рассматривать вопрос об увеличении бюджетного дефицита с запланированных 31 млрд грн.

Другой вопрос – сколько будет стоить для экономики замедление с санацией банков, так как неизменно с ростом недоверия к банкам замедлится кредитование и экономика на несколько лет. Основной проблемой для Украины является довольно низкий показатель банков в госсобственности (12,5% всех активов) и к сожалению уже большой удельный вес иностранных банков, который и частично спровоцировал кризис, так как последние ориентировались преимущественно на рост потребительского кредитования, к которому Украина оказалась еще не готовой. Эти ошибки еще предстоит исправлять нынешнему или новому правительству Украины. Из опыта Китая, где более половины банковского сектора в госсобственности, замедления кредитования пока не наблюдалось. В январе он ускорился до 21,5% в годичном измерении с 18,8% в декабре, предложенный план финансирования инфраструктуры в размере эквивалентном более пол триллиона долларов будет большей частью профинансирован банками, находящимися в госсобственности. Нынешнее правительство и НБУ пока что ограничивается рефинансированием, которое только закрывает «дыры» в балансе банков, и потенциально провоцирует рост денежной массы. При этом кредитование остановилось, а новых схем пока не предложено.

Потенциально увеличение доли государства в проблемных банках могло бы увеличить кредитование стратегически важных секторов экономики, но с учетом нынешней фискальной ситуации, следовало бы предложить новые схемы рекапитализации. Единственным средством могли бы стать средства кредиторов банков. Так, можно выпустить долговые ценные бумаги под рекапитализацию банков, которые выпускались бы в объеме, который планируется направить на рекапитализацию проблемных банков. Их можно было бы предложить нынешним кредиторам банков с государственной гарантией на время санации банка и с процентом, который был бы более низким, по сравнению с рыночной ставкой по депозиту. Другой альтернативой было бы осуществление дополнительных эмиссий для проблемных банков через средства его кредиторов. Таким образом, должники банка становились бы акционерами банка в госсобственности и имели бы более определенные гарантии. Если не задействовать хотя бы таким образом более 200 млрд. грн. депозитов, которые только снижаются, банковская система может постепенно разрушиться.

Сергей Кульпинский, кандидат экономических наук (для УНИАН)