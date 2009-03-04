Капитализация ПФТС снизилась

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам февраля т.г. снизилась на 26,31% – с 216,54 млрд. грн. до 159,57 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в феврале 2009 года составил 264,5 млн. грн.

В рамках проекта «Репортинг», когда члены ПФТС отчитываются перед биржей о соглашениях, заключенных с ценными бумагами биржевого списка ПФТС за ее пределами, получены отчеты о 153 соглашениях на сумму 149,32 млн. грн.

Индекс акций ПФТС на протяжении месяца снизился на 22,99% с 274,59 до 211,47 пунктов.

Общее количество сделок, заключенных на ПФТС в феврале, составило 1181.

Общий объем торгов с акциями на вторичном рынке на ПФТС в феврале составил 95,5 млн. грн., с корпоративными облигациями – 135,6 млн. грн., с ОВГЗ – 19,6 млн. грн., с муниципальными облигациями – 0,5 млн. грн., с ценными бумагами ИСИ – 13 млн. грн.

Наибольшее количество соглашений заключено с акциями ОАО «Западэнерго», ОАО «Укрнафта», ОАО «Енакиевский металлургический завод», ОАО «Азовсталь», ОАО «Центрэнерго».