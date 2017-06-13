Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу гранитный карьер

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе «Prozorro.Продажи» Мокрянский гранитный карьер, находящийся на балансе неплатежеспособного «Актабанка», по стартовой цене 24,75 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Производственный комплекс предприятия, кроме самого карьера, включает в себя завод по производству щебня, склады готовой продукции и склад горюче-смазочных материалов с подземными емкостями, а также электроподстанцию.

Проведение аукциона запланировано на 16 июня.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов уже выручил более 1 млрд грн от продажи имущества неплатежеспособных банков через систему электронных аукционов «Prozorro.Продажи», которую фонд использует для всех продаж с 1 января текущего года. Балансовая стоимость имущества неплатежеспособных банков составляет около 300 млрд грн.