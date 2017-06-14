Минфин одолжил на внутреннем рынке миллиард гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,088 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,65% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 677,341 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 373,943 млрд грн, или 55,2% их общего объема.