Американские фондовые индексы достигли новых рекордов

Уолл-стрит выросла во вторник, а индексы S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов на момент закрытия на фоне восстановления технологического сектора, в то время как инвесторы ждали итогов заседания ФРС.

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Техносектор S&P 500 вырос на 0,9 процента, восстановившись после самого сильного почти за год двухдневного снижения, оказавшего давление на рынок. Индекс S&P 500 поддержали акции крупных компаний сектора, в том числе Microsoft и Facebook, сообщает Рейтер.

Технологические акции возглавили 9-процентный подъем S&P с начала этого года, и снижение сектора в последние дни спровоцировало слухи о том, что инвесторы переключились на другие участки рынка, демонстрирующие тенденцию к снижению в этом году, включая финансовый и энергетический сектор.

Финансовые акции прибавили 0,4 процента, а энергетический сектор - 0,7 процента. Горнорудный индекс показал лучшую динамику среди основных секторов, повысившись на 1,3 процента.

Индекс Dow Jones вырос на 0,44 процента до 21.328,47 пункта, индекс S&P 500 - на 0,45 процента до 2.440,35 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,73 процента до 6.220,37 пункта.

Трейдеры ждут повышения процентной ставки по итогам двухдневного заседания ФРС. Центробанк обнародует свое решение вечером, после чего глава регулятора Джанет Йеллен даст пресс-конференцию.