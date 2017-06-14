Кабмин скоро презентует прозрачное приватизационное законодательство

Кабинет министров Украины в ближайшее время презентует новое прозрачное приватизационное законодательство, которое сделает процесс приватизации конкурентным и позволит эффективно реализовывать нестратегические государственные активы.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на конференции по лидерству в корпоративном управлении в Киеве.

"Правительство, стратегические советники, эксперты – мы работаем над новым приватизационным законодательством, которое в ближайшее время будет презентовано. Это законодательство как раз будет способствовать тому, чтобы систему продажи государственных активов сделать более прозрачной, эффективной и понятной", – сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации – упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень не подал заявку ни один инвестор. В 2017 году объем средств от приватизации также должен составить не менее 17 миллиардов гривень.

Согласно письму Международному валютному фонду о намерениях украинского руководства, Украина планирует принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство намерено инициировать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго" и "Укрспирта" к концу сентября 2017 года, а также ряда облэнерго. В письме отмечается, что для приватизации "Укрспирта" необходимо утверждение законодательных изменений.