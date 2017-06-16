Россия увеличила вложения в госдолг США до $105 миллиардов

Россия нарастила вложения в облигации Казначейства США в апреле на $5,1 млрд (5,1%) до $104,9 млрд, следует из данных ведомства, сообщает RNS.

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По сравнению с апрелем предыдущего года рост портфеля составил $22,4 млрд (27,2%).

Апрельское значение российских инвестиций в американские гособлигации стало максимальным за минувшие 13 месяцев. Минимальное значение за тот же период было зафиксировано в октябре 2016 года – тогда они составили $74,6 млрд.

Крупнейшим инвестором в американский государственный долг остается Япония, хоть ее вложения в апреле и сократились на $12,4 млрд до $1,1 трлн. Китай остается вторым, но его портфель американских госбумаг вырос – на $4,6 млрд до $1,09 трлн.