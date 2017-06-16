Нарушают соглашение по климату: Пенсионный фонд Швеции продал доли в шести энергокомпаниях, включая "Газпром"

Государственный пенсионный фонд Швеции AP7 продал свои доли в шести крупных энергетических компаниях, среди которых — российский «Газпром», обвинив их в нарушении Парижского соглашения по климату.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление фонда

Помимо акций «Газпрома» фонд продал доли в ExxonMobil, TransCanada Corp, Westar, Entergy и Southern Corp.

В заявлении пенсионного фонда говорится, что он больше не будет инвестировать в организации, которые нарушают условия соглашения по климату.

В частности, фонд критикует «Газпром» за попытки разведки месторождений в Арктике, компанию TransCanada — за строительство крупных трубопроводов в Северной Америке, а ExxonMobil, Westar, Southern Corp и Entergy — за противодействие законопроектам в сфере защиты окружающей среды в США.