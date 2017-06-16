Фонд госимущества ищет оценщика для Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 4 июля проведет конкурс по отбору оценщиков стоимости государственного пакета акций Одесского припортового завода(ОПЗ).

Читайте такжеСуд приостановил взыскание с ОПЗ долга перед компанией Фирташа – Фонд госимущества

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

«Конкурс должен состояться 4 июля 2017 года в 14.00. Конкурсная документация принимается до 16.00 27 июня 2017 года со дня публикации объявления в официальном издании Фонда - газете «Ведомости приватизации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд грн. В связи с этим дальнейшая его деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн - перед «Нафтогазом Украины», а контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

Читайте такжеОдесский припортовый завод сократил убыток в 3,7 раза

6 марта 2017 года Одесский припортовый завод, работа которого была приостановлена в конце 2016 года, возобновил производство товарного карбамида и аммиака.

В соответствии с письмом украинского руководства Международному валютному фонду, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать ОПЗ в первом полугодии 2017 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южное, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по производству азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.