Индекс ПФТС упал ниже 200 пунктов
18:28, 06 марта 2009Фондовый рынок
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Психологический барьер пробит...
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 6 марта, упал ниже психологического барьера в 200 пунктов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.
Согласно предоставленной информации, индекс ПФТС сегодня снизился на 0,70% – до 199,12 пункта.
Общий объем торгов за день составил 1 млн. 389 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, вероятность падения индекса ПФТС ниже 200 пунктов не вызывала сомнений у экспертов.
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