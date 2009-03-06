Индекс ПФТС упал ниже 200 пунктов

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 6 марта, упал ниже психологического барьера в 200 пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно предоставленной информации, индекс ПФТС сегодня снизился на 0,70% – до 199,12 пункта.

Общий объем торгов за день составил 1 млн. 389 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, вероятность падения индекса ПФТС ниже 200 пунктов не вызывала сомнений у экспертов.