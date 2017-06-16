США одобрили слияние химических гигантов DuPont и Dow Chemical
К данному моменту компании получили санкцию на свое слияние во многих юрисдикциях, в том числе в Европе, Бразилии и КНР.
Министерство юстиции США дало согласие на слияние DuPont и Dow Chemical, сообщили компании.
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К данному моменту компании получили санкцию на свое слияние во многих юрисдикциях, в том числе в Европе, Бразилии и КНР.
При этом для получения санкции Еврокомиссии Dow и DuPont согласились продать часть активов из своих портфелей, передает RNS.
«С получением санкции министерства юстиции мы делаем значительный шаг вперед в объединении двух предприятий-икон, за которым последует их раздел на три лидирующих в своих отраслях независимых инновационных компании, что обеспечит значительные выгоды для всех акционеров», — отмечает председатель совета и гендиректор Dow Эндрю Ливерис.
Компании подтвердили, что предполагают завершить слияние в августе 2017 года.
DuPont и Dow подтвердили, что их слияние, как ожидается, обеспечит синергию расходов в размере $3 млрд.
Советы директоров компаний единогласно одобрили слияние равных 11 декабря 2015 года. Их совокупная рыночная капитализация на тот момент составляла $130 млрд.