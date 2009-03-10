Кризис "съедает" 50 триллионов долларов

В результате экономического кризиса финансовые активы во всем мире сократились в 2008 году на 50 миллиардов долларов. Больше всего пострадали страны азиатского региона, сообщает Немецкая волна.

По оценкам экспертов Азиатского банка развития (ADB), из-за кризиса капиталовложения во всем мире уменьшились в 2008 году на огромную сумму – примерно 50 триллионов долларов США. "Это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии", - заявил президент банка Харухико Курода.

Азия оказалась затронутой более других регионов – здесь потеряны 9,6 триллиона долларов, сообщил ADB в столице Филиппин Маниле. По мнению экономистов банка, это произошло из-за того, что Азия в последние годы была самым быстроразвивающимся регионом. В 2003-2007 годы ценность финансовых активов в азиатских странах увеличилась с 250 до 370 процентов ВВП. Для сравнения: в странах Латинской Америки аналогичный рост составил только 30 процентов, потому и потери там оказались гораздо меньше.

Будет еще хуже

"Я боюсь, что прежде чем ситуация улучшится, она будет еще более ухудшаться", - сказал Курода. Однако он выразил уверенность, что Азия первой выберется из кризиса и достигнет наибольших успехов, чем когда-либо.

ADB причисляет к азиатскому региону 44 страны от Афганистана и Казахстана до островных государств Тихого океана, включая Китай, Индию и Сингапур.