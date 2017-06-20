Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума с августа 2015 года

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуется с положительной динамикой, в то время как японский Nikkei 225 вырос до максимального значения с августа 2015 года из-за снижения курса иены к доллару, вызванного комментариями представителя ФРС США, сообщает Прайм.

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По состоянию на 06:52 японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 1,13% - до 20294,72 пункта, обновив максимум с 20 августа 2015 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,06% - до 3146,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,45%, до 1885,31 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,08% - до 25903,82 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,01%, до 2371,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,55% - до 5773,4 пункта.

Курс иены к доллару снижается на комментариях главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley). В понедельник Дадли заявил, что если ФРС не прекратит стимулирующую монетарную политику, это создаст риск резкого снижения безработицы, что ускорит инфляцию. В этом случае регулятору пришлось бы резко ужесточать монетарную политику, а такой шаг привел бы к рецессии.

Кроме того, биржи региона реагируют на ралли рынков США, вызванное корпоративными новостями, в результате чего фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 1,42%. По мнению старшего глобального стратега Rakuten Securities Муцуми Кагавы (Mutsumi Kagawa), которое приводит агентство Рейтер, высокотехнологичные компании региона ожидают значительного роста прибыли в ближайшие годы, поэтому рано говорить о том, что их ралли закончится.

На курс японской валюты также продолжает влиять решение центробанка о сохранении монетарной политики. Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.

Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы в национальной валюте. На этом фоне, в частности, стоимость акций автопроизводителя Suzuki подскочила на 4,41%, бумаги Panasonic - на 2,14%, Nikon - на 1,72%.