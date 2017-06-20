"Укрзализныця" хочет выпустить облигации на 2 миллиарда гривень

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» намерена в 2017 году выпустить корпоративные облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

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«Укрзализныця» как одна из стратегических государственных компаний для экономики Украины стремится присутствовать на локальном рынке долговых ценных бумаг. Компания намерена осуществить в 2017 году выпуск корпоративных облигаций общим объемом 2 млрд грн», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что спрос инвесторов на качественные долговые инструменты будет только расти с учетом высокого уровня ликвидности у потенциальных инвесторов.

«Финансовые аналитики отмечают, что украинский рынок корпоративного долга остается очень неактивным, уровень ликвидности у потенциальных инвесторов высокий, на рынке остро ощущается дефицит надежных заемщиков, притом что спрос инвесторов на качественные долговые инструменты будет только расти. Поэтому выпуск облигаций «Укрзализныци» имеет все шансы стать флагманским на фондовом рынке корпоративного долга после длительной паузы и даст толчок для его развития», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сопровождать выпуск и обеспечивать размещение эмиссии после ее утверждения наблюдательным советом будет компания Concorde Capital, которая предварительно выбрана андеррайтером выпуска по результатам мониторинга услуг профессиональных участников рынка по критериям стоимости услуг и опыта предоставления услуг андеррайтинга (управления процессом размещения бумаг и их распределения на рынке ценных бумаг).

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Concorde Capital предоставляет инвестиционные, брокерские услуги, услуги по управлению активами в Украине. Компания создана в 2004 году. Основатель и генеральный директор — Игорь Мазепа. Собственником компании является её топ-менеджмент.