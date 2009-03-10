Fitch: кризис может повлиять на корпоративное управление Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что кризис может оказать влияние на развитие корпоративного управления в России, Казахстане и Украине.

Так, Fitch Ratings опубликовало специальный отчет, в котором отмечается, что оценка корпоративного управления является неотъемлемой частью рейтингования компаний из России, Казахстана и Украины. Слабое корпоративное управление может сдерживать рейтинг компании независимо от того, насколько сильными являются ее финансовые позиции. Недавние улучшения в сфере корпоративного управления, как правило, были обусловлены требованиями, выдвигаемыми при получении международного листинга и финансирования.

«Текущий глобальный экономический кризис вновь сфокусировал внимание на корпоративном управлении, поскольку недостатки в этой области, касающиеся слабого управления рисками и ограниченной прозрачности, считаются одним из факторов, способствовавших такому развитию событий. Это поддерживает мнение Fitch, что текущая ситуация станет проверкой эффективности корпоративного управления», – отмечает директор в аналитической группе Fitch по эмитентам промышленного сектора Европы, Ближнего Востока и Африки Ангелина ВАЛАВИНА.

Анализ Fitch показал, что среди трех рассматриваемых стран Россия, по всей видимости, достигла более высокого уровня развития корпоративного управления, затем следует Казахстан, в то время как в Украине стандарты корпоративного управления все еще находятся на ранней стадии развития.

В сообщении Fitch отмечается, что за последнее десятилетие многие компании в России, Казахстане и Украине обеспечили значительный прогресс в области финансовой отчетности и раскрытия информации о структуре собственности и организационно-правовой структуре. В этих странах международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО и GAAP США) и использование международно признанных аудиторских фирм становятся обычной бизнес-практикой. Кроме того, улучшения раскрытия информации о структуре собственности заметны в России и Казахстане, хотя все еще ограничены в Украине.

В то же время Fitch подчеркивает, что дальнейшее совершенствование практики корпоративного управления в таких областях, как сделки со связанными сторонами, процедура аудита и качество членов совета директоров позволило бы улучшить прогнозируемость кредитоспособности. Многие компании в России, Казахстане и Украине участвуют в значительных сделках со связанными сторонами, где раскрытие информации остается ограниченным. Процедуры внутреннего контроля во всех странах остаются неэффективными по сравнению с сопоставимыми западными компаниями, а концепция независимости и эффективности совета директоров не является широко распространенной практикой ни в одной из трех стран.

Fitch считает, что общая деловая конъюнктура и регулирование в этих странах пока не обеспечивают прочной основы для дальнейшего стабильного совершенствования корпоративного управления, а отсутствие в настоящий момент доступа к международному фондированию (и ряда дисциплинирующих мер, действовавших в связи с получением такого фондирования) может уменьшить стимулы для развития. Несмотря на наличие во всех перечисленных трех странах инициатив в области корпоративного управления, их реализация затрудняется неэффективностью правовых систем и недостаточной институциональной развитостью. Последовательное правоприменение в будущем также считается имеющим первостепенное значение для обеспечения дальнейших улучшений в области корпоративного управления.