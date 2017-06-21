Минфин одолжил на внутреннем рынке почти четверть миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 245,486 млн грн.

Читайте такжеМинфин планирует одолжить валюту на внутреннем рынке

Как сообщается на сайте министерства, в том числе 201,338 млн грн привлечено в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 14,46% годовых, еще 44,148 млн грн – бумаг сроком 1 год с доходностью 14,4% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 20 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 677,314 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 373,007 млрд грн, или 55% их общего объема.