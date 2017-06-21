Французская группа "Ашан" выкупила сеть гипермаркетов "Караван"

Французская группа "Ашан Ритейл Украина" подписала соглашение с украинским дистрибьютором «Караван» по выкупу его активов.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Ашан Ритейл Украина» подписал соглашение с украинским дистрибьютором "Караван" по выкупу его активов. Таким образом «Ашан Ритейл Украина» укрепляет свое локальное присутствие и привлекается к развитию мультиформатности. Реализация выкупа по соглашению обусловлена получением разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию», – говорится в сообщении.

Генеральный директор «Ашан Ритейл Украина» Жерар Галле отметил, что договор о выкупе — это весомая инвестиция в Украину, подтверждающая доверие и готовность «Ашан Ритейл Украина» продолжать восстановление экономики страны после сложных лет, а также желание предоставлять клиентам и сотрудникам все преимущества крупного международного дистрибьютора.

При этом в пресс-службе уточнили, что на данный момент «Ашан Ритейл Украина» насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах - Киев, Львов, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.

В сообщении отмечается, что сеть «Караван» оперирует 9 гипермаркетами в Украине и трудоустраивает 3300 сотрудников.

«Благодаря выкупу сети «Ашан Ритейл Украина» усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харьков, Днепр, Житомир и Черновцы», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания «Ашан» создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня группа компаний «Ашан» представлена в 14 странах мира, включает в себя более 1,4 тыс. гипер- и супермаркетов.

В Украине компания работает с 2007 года. На сегодня сеть состоит из 11 гипермаркетов в Украине.

Гипермаркет «Караван» официально открылся в Украине 30 октября 2003 года. На сегодняшний день сеть гипермаркетов Караван насчитывает 9 магазинов, общая площадь которых составляет более 58 тыс. кв. м, расположенных в Киеве, Харькове, Днепре, Черновцах и Житомире и трудоустраивает 3300 сотрудников.