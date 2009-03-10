Российский индекс РТС по итогам торгов вырос на 10,15%

Российский индекс РТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 10,15% – до 634,92 пунктов, сообщает сайт российской биржи.

Индекс ММВБ вырос на 8,9 % – до 750,19 пунктов.

Эксперты отмечают, что основным поводом для такого значительного роста индекса стал рост цен на нефть. Акции нефтяных компаний выросли сегодня в среднем на 10%.