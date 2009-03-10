Фондовые рынки Европы закрылись ростом на 4,88-5,73%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник продемонстрировали рост в пределах 4,88-5,73% на фоне повышения ведущих американских фондовых индексов, передает РИА "Новости" со ссалкой на Франс Пресс. К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 4,88% - до отметки 3715,23 пункта. Германский DAX во вторник повысился на 5,28%, достигнув 3886,98 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 5,73% - до 2663,68 пункта, что стало самым значительным ростом индекса с начала 2009 года. "Сглаживаются три последних дня, когда индексы понижались", - считает Ив Марсэ (Yves Marcais), занимающийся продажей акций в Global Equities, добавляя, что за три последних дня торгов ведущий французский индекс потерял 5,85%. Фондовые рынки США начали вторник незначительным ростом, сменившимся резким скачком вверх на обещании главного исполнительного директора Citigroup Викрама Пандита, что результаты деятельности компании в текущем квартале будут наилучшими с третьего квартала 2007 года, когда та в последний раз отчиталась о прибыли. С тех пор Citigroup потеряла уже свыше 37 миллиардов долларов, и некогда крупнейший банк мира по капитализации стоит теперь на 184-м месте среди всех публичных глобальных компаний. Курс акций Citigroup в минувший четверг впервые в истории упал ниже 1 доллара. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.