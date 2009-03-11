Акции банков США подскочили на 17,57%

Фондовый индекс американских банков DJ Wilshire U.S. Banks во вторник подскочил на 17,57% на неожиданной новости о прибыли Citigroup за два первых месяца 2009 года, сообщила консалтинговая Wilshire Associated, передает РИА Новости.

Акции самого кризисного гиганта, которого Уолл-стрит уже начала рассматривать как потенциального банкрота, взлетели за одну сессию на 38%.

"Я надеюсь - как и, полагаю, все мы - что это не однодневная акция. Я надеюсь, что капитал начнет приходить на рынок", - цитирует газета Wall Street Journal слова Терри Морриса, одного из менеджеров National Penn Investors Trustsaid.

Оптимизма рынку также добавила весть о планах введения временного запрета на так называемые "short sales", при которых трейдеры играют на понижение акций. Сенатор Бэрни Фрэнк заявил во вторник, что ограничения на подобные сделки могут быть введены уже в апреле.

Все американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали значительный рост в пределах 5,8-7,07%, отыграв за одну сессию почти 500 миллиардов долларов.

"Это пятый лучший однодневный результат (фондового рынка), начиная с 1979 года", - сообщила Wilshire Associated.