Индекс Nikkei вырос на 4,55%

Торги на Токийской фондовой бирже закрылись в среду повышением котировок на 4,55% на фоне значительного роста в ходе торгов на биржевых площадках США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, вырос по итогам торгов в среду на 321,14 пункта - до отметки в 7376,12 пункта.

Во вторник, 10 марта, американские биржевые индексы по итогам торгов продемонстрировали значительный рост в пределах 5,8-7,07% на фоне новостей от одной из крупнейших мировых корпораций американской Citigroup, которая заявила о прибыли за первые два месяца 2009 года.

Накануне торги в Токио закрылись падением Nikkei на 0,4% (31,05 пункта) до самой низкой с 6 октября 1982 года отметки в 7054,98 пункта.