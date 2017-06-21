Китай попал в индекс развивающихся рынков MSCI

Акции Китая в среду сделали важный шаг к глобальному признанию, после продолжительной борьбы попав в индекс развивающихся рынков MSCI, что, вероятно, станет поворотным моментом для мировых инвестиций, сообщает Reuters.

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Американский поставщик индексов MSCI в среду сообщил о включении перечня китайских акций класса "А" в Emerging Markets Index, хотя до этого три года не мог решиться на подобный шаг.

Попадание в индекс - большое достижение властей КНР, добивающихся большей открытости своих рынков капитала, сказали инвесторы.

"Учитывая размеры и значимость Китая как экономической супердержавы, я думаю, это исторический момент", - сказал Кевин Андерсон из State Street Global Advisors.

"Это долгожданное решение, ранее вызывавшее серьезные споры, и, я думаю, оно не просто символическое, поскольку оно создаст дополнительный поток капитала и, возможно, новый сегмент институциональных инвесторов на китайском рынке".

По словам трейдеров, широко ожидавшееся положительное решение MSCI уже было заложено в котировки.

Акции Шанхая открыли торги среды повышением лишь на 0,3 процента и почти сразу после этого перешли на отрицательную территорию.

В среду MSCI отметила, что Китаю удалось добиться большей открытости своих рынков для включения в индекс бумаг 222 компаний с высоким уровнем капитализации.

Их вес в индексе составит лишь 0,73 процента, а процесс включения будет состоять из двух этапов в мае и августе 2018 года.

Руководство MSCI сообщило журналистам, что в результате этого решения приток глобальных активов в китайские акции составит около $17-18 миллиардов на первом этапе, а после полного включения китайского рынка показатель может превысить отметку в $340 миллиардов.

Комиссия по ценным бумагам Китая приветствовала решение MSCI.