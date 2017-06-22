Фонд гарантирования до конца года выставит все активы банков на продажу через Prozorro

Фонд гарантирования вкладов физических лиц до конца года выставит все активы банков, которые находятся в управлении фонда, на продажу через электронную торговую систему "Prozorro.Продажи". Об этом сообщил журналистам директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин.

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"До конца 2017 года мы планирует выставить на продажи через Prozorro все 100% активов банков, которые находятся под управлением фонда", - сказал он.

По словам Ворушилина, участники торгов самостоятельно будут определять стоимость активов. Фонд гарантирования будет выставлять активы по номинальной стоимости, а в процессе торгов, если актив не найдет покупателя, цена будет снижаться на 10%.

"Мы приняли решение - пусть рынок определит. Мы стартует с номинала 100%, а каждые следующие торги минус 10%", - сообщил директор-распорядитель фонда.

Как сообщал УНИАН, система реализации имущества неплатежеспособных банков "Prozorro.Продажи" начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с ноября 2016 года продал активы неплатежеспособных банков через систему "Prozorro.Продажи" на 937 миллионов гривень со средним увеличением цены в результате аукциона на 7,7%.