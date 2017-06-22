Фонд гарантирования внедрил новый механизм продажи активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ответ на обвинения в якобы занижении продажной стоимости активов ликвидируемых банков внедрил новый механизм, предполагающий старт продаж с номинальной стоимости.

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Об этом сообщил сегодня журналистам директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин.

"Мы приняли решение – стартуем с номинала и каждые следующее торги минус 10%. Цену определит рынок, покупатели определят сами, что они готовы заплатить", - пояснил он.

По словам Ворушилина, выход на реальные цены возможен в августе- сентябре, когда будет больше продаж через систему ProZorro.Продажи, используемую Фондом гарантирования с 1 февраля. "Мы хотим к сентябрю выйти на "голландский" аукцион, тоже на ProZorro, чтобы в течение одного дня начинать со 100% номинала и снижаться, к примеру, до 30%", - добавил он.

Ворушилин отметил, что на сегодня Фонд гарантирования уже выставил на ProZorro 40% активов и надеется до конца года выставить все 100%, чтобы рынок начинал работать с этими активами заранее. "То, что не продается, будет спакетировано в большой лот и продаваться", - сказал он.

Ворушилин сообщил, что балансовая стоимость активов банков в управлении Фонда гарантирования на сегодня составляет 470 млрд грн, но выручка от продажи этих активов будет ниже, поскольку большинство активов проблемные.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 1 февраля перевел аукционы по продаже активов ликвидируемых банков в систему ProZorro.Продажи.

В ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести – с начала 2017 года. За этот период Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 80 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В этом году Фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.