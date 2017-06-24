Moody’s впервые за два года повысил рейтинг Греции

Рейтинговое агентство Moody’s впервые с 2015 года повысило суверенный рейтинг Греции, объяснив это положительными сдвигами в экономической и политической жизни страны.

В официальном сообщении Moody’s указывается, что долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен с Саа3 до Cаа2, прогноз положительный, передает РБК.

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Moody’s изменило рейтинг Греции впервые с 2015 года, когда агентство дважды снижало этот показатель на фоне долгового кризиса и угрозы выхода страны из зоны евро.

В качестве объяснения такого шага агентство назвало выполнение греческим правительством обязательной программы реформ, которое должно в ближайшие дни позволить стране получить очередной транш на сумму в 8,5 млрд евро и выплатить часть долгов международным кредиторам. Кроме того, впервые после трех лет Греция может рассчитывать на экономический рост по итогам года.

Moody’s отметило, что греческому правительству удалось провести непопулярные меры, среди которых рост налогов, снижение пенсий, изменение трудового законодательства.

Также агентство отметило, что если в 2015 году стране угрожала политическая нестабильность и выход из зоны евро, то сейчас опросы общественного мнения демонстрируют поддержку основными политическими силами сохранения места в Евросоюзе.