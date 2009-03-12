Мобиус: время инвестировать в Китай и Бразилию

Легендарный инвестор глава фонда Templeton Asset Management Ltd. Марк Мобиус считает, что фондовый рынок развивающихся стран ждет рост примерно на 20%, а чрезмерный пессимизм инвесторов – сигнал для того чтобы начать скупать акции, сообщает k2kapital..

"Реальная опасность, которая сейчас существует – это быть слишком большим пессимистом", - сказал Мобиус в интервью агентству Reuters.

Мобиус пояснил, что "чутье" инвестора подсказывает ему, что повсеместный пессимизм – признак того, что рынок достиг своего дна.

"Когда практически повсеместно царит пессимизм – это обычно лучшее время покупать акции", - пояснил он.

При этом Мобиус уточнил, что Латинская Америка и Азия – два наиболее благоприятных региона для инвестиций, где Китай и Бразилия – наиболее подходящие для вложений страны, своего рода локомотивы региональных экономик.

Китай, по мнению Мобиуса, добьется прогнозируемого 8-процентного роста ВВП и потянет за собой весь азиатский регион. В Бразилии Мобиуса привлекает диверсифицированная экономика и растущий потребительский спрос.

А вот рынок Восточной Европы, по мнению Мобиуса не столь привлекателен в качестве объекта для инвестиций.

"Восточная Европа – это просто катастрофа", - сказал Мобиус.

В целом Мобиус признает, что развивающиеся рынки значительно пострадают от кризиса, поскольку пострадают развитые экономики, и сократят потребление природных ресурсов и товаров с добавленной стоимостью.

Однако, выражает уверенность легендарный инвестор, восстановятся от последствий кризиса, тогда как развитые экономики ждет рецессия.

"Уверенности мне добавляет растущий объем денежной массы в США, которая станет причиной инфляции и стимулирует покупательскую мощь. По принципу цепной реакции эти деньги потекут на рынок в глобальном масштабе, а развивающиеся рынки получат свою справедливую долю", - глава Templeton.