Мэдофф признал себя виновным

Американский финансист Бернард МЭДОФФ - глава инвестиционной компании, вкладчики которой потеряли в прошлом году около 50 млрд. долларов - накануне суда признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинения.

Тем не менее судья в четверг постановил на время процесса взять его под стражу, сообщает Би-би-си.

Б.МЭДОФФУ вменяют четыре эпизода мошенничества, три - отмывания денег, два - сообщения заведомо ложной информации государственным органам, а также хищение денежных средств и дачу ложных показаний под присягой. Принадлежавшая ему инвестиционная компания Bernard L. Madoff Investment Securities с 1980-х годов работала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая старым вкладчикам высокие дивиденды за счет средств, поступавших от новых.

Схема Б.МЭДОФФА не выдержала испытания прошлогодним финансовым кризисом и, в свою очередь, усугубила его, поскольку ее инвесторы, включая ряд крупнейших банков, безвозвратно потеряли около 50 млрд. долларов. Б.МЭДОФФ был известен на Уолл-стрит более 40 лет, и одно время являлся председателем биржи Nasdaq, где котировались акции высокотехнологичных компаний.

Суд собирается заслушать в качестве свидетелей не менее 20 бывших вкладчиков. Прокуратура намеревается требовать для Б.МЭДОФФА 150-летнего срока, но после признания, он, как ожидается, не получит более 20 лет.