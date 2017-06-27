В Нацбанке рассказали, как продвигается реструктуризация внутреннего госдолга

Национальный банк Украины заинтересован в скорейшем проведении репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле (замены облигаций на другие бумаги с более длительным сроком погашения), однако в настоящее время этот вопрос находится в компетенции Министерства финансов.

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«Мы сделали все, что надо, и сами ждем. Передали полностью схему и расчеты Министерству финансов, которое на сегодня оценивает необходимость проведения репрофайлинга сейчас либо позже. Это уже их решение», – сказал УНИАН заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

Он отметил, что репрофайлинг необходим для снижения нагрузки на государственный бюджет в ближайшие 4 года в связи с необходимостью погашения ОВГЗ Минфином.

По словам Чурия, действующий график обязывает Минфин погасить Нацбанку ОВГЗ на 35 млрд грн по основной сумме долга в 2017 году, на 59 млрд грн – в 2018 году, на 78 млрд грн – в 2019 и на 48 млрд грн – в 2020 году.

«Благодаря репрофайлингу мы эти платежи просто растягиваем на 30 лет приблизительно по 13-14 млрд грн. Причем мы конвертируем не весь портфель, а две трети портфеля», – пояснил замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 24 мая одобрил предварительные условия репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ на 229 млрд грн, что позволит снизить нагрузку на госбюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания облигаций, однако сам процесс репрофайлинга пока не завершен.

В настоящее время в собственности НБУ находятся ОВГЗ на сумму свыше 373 млрд грн, или 55% их общего объема.