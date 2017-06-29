Минфин одолжил на внутреннем рынке более 700 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 711,971 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 354,168 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,4% годовых, еще 357,803 млн грн – облигаций сроком 3 года с доходностью 14,54% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 27 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 676,908 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 373,007 млрд грн, или 55% их общего объема.