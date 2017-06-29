Вирус Petya парализовал фондовый рынок Украины

В четверг утром не работают все основные биржевые площадки – «Перспектива», ПФТС и «Украинская биржа». У биржи «Перспектива» до сих не работает даже сайт.

Читайте также"Ощадбанк" продлил особый режим работы отделений из-за последствий кибератаки

Пресс-службы ПФТС и «Украинской биржи» уведомили торговцев идентичными сообщениями о том, «старт торгов отложен до восстановления клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг», сообщает FinClub.

«Информация о времени старта торгов будет сообщена после получения актуальной информации о заблокированных активах», – сообщается на сайтах бирж.

Напомним, Национальны депозитарий Украины, который осуществляет учет ценных бумаг, и банк «Расчетный центр», который обеспечивает денежные расчеты по операциям с ценными бумагами, прекратили работу из-за кибератаки еще во вторник. В то же время «Украинская биржа» и ПФТС завершили торги в нормальном режиме. Сейчас же, в связи с прекращением работы НДУ и РЦ, они столкнулись с проблемой оформления сделок. Все операции заморожены.

На сайте Нацдепозитария сообщается, что о времени открытия операционного дня будет сообщено позже: «Выдача документов начнется в 12:00. Сервис «Кабинет клиента» для отправления отчетности начнет свою работу во второй половине дня».

В данный момент сайт банка «Расчетного центра» не работает. По информации от участников рынка, компьютеры компании и все базы данных заблокированы вирусом, неизвестно, смогут ли они восстановить данные, в какой объеме и когда.

Торги срочными контрактами проводятся на «Украинской бирже» в стандартном режиме, кроме фьючерсных и опционных контрактов на индекс украинских акций, торги которыми стартуют одновременно с восстановлением торгов на фондовом рынке.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.