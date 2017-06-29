Нацкомиссия по ценным бумагам прокомментировала остановку фондового рынка из-за кибератаки

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расценивает кибератаку, распространяющую вирус Petya.A, как форс-мажор и с понимаем отнесется к невозможности участников рынка подать необходимые административные данные, сообщила пресс-служба НКЦБФР.

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«В связи с кибератакой 27.06.2017 года произошли сбои в системах Национального депозитария Украины (НДУ) и Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках (РЦ). Комиссия осведомлена, что на данный момент среди прочего отсутствует возможность подать административные данные и информацию в электронном виде через сети НДУ. Мы с пониманием относимся к форс-мажорным обстоятельствам, которые сложились в том числе с инфраструктурой фондового рынка, и надеемся на оперативное решение ситуации. Сейчас продолжаются процессы восстановления работы пострадавших от атаки систем», - говорится в сообщении.

При этом НКБФР рекомендует участникам рынка следить за информацией о возобновлении работы систем на сайтах НДУ и РЦ.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке вредоносным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

По данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц обратились к ним с заявлениями о блокировке работы компьютеров, которые поразила крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус Petya.A.

Государственная фискальная служба (ГФС) заявила об отсутствии законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A.