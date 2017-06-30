Украинский фондовый рынок восстанавливается после кибератаки
Национальный депозитарий Украины уже возобновил свою работу.
Украинский фондовый рынок постепенно восстанавливается после крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A.
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Как сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, на данный момент 157 депозитарных учреждений подключились к депозитарию для проведения операций по распоряжениям клиентов.
В том числе, восстановлена работа сервиса «Кабинет клиента» для отправки отчетности эмитента в НКЦБФР, передает FinClub.
Возобновление работы Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках, по информации компании, ожидается к концу дня. В этом случае расчеты по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным 27 июня, будут завершены сегодня.
Процессы восстановления работы пострадавших от атаки систем продолжаются, добавили в комиссии.
Регулятор отметил, что ПФТС возобновила 30 июня торги на рынке котировок и рынке РЕПО с целью обеспечения участников торгов возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного исполнения.
"Украинская биржа" 29 июня открыла торги срочными контрактами в стандартном режиме, кроме фьючерсных и опциональных контрактов на индекс украинских акций.
Биржа "Перспектива" и УБ ожидают восстановления работы РЦ для полноценного открытия торгов ценными бумагами.
Напомним, Национальны депозитарий Украины, который осуществляет учет ценных бумаг, и банк «Расчетный центр», который обеспечивает денежные расчеты по операциям с ценными бумагами, прекратили работу из-за кибератаки еще во вторник. В то же время «Украинская биржа» и ПФТС завершили торги в нормальном режиме. Сейчас же, в связи с прекращением работы НДУ и РЦ, они столкнулись с проблемой оформления сделок. Все операции заморожены.