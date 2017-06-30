Всемирный банк выпустил первые в истории облигации на случай пандемии

Всемирный банк выпустил первые в истории специализированные облигации для поддержки фонда, занимающегося финансированием борьбы с эпидемиями в мире, об этом сообщила пресс-служба ВБ.

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Отмечается, что фонд был создан Всемирным банком для помощи развивающимся государствам, которым угрожает опасность пандемии, передает Прайм.

Такие облигации будут впервые использоваться для финансирования мер, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что фонд предоставит около $500 млн на покрытие расходов стран, которые принимают профилактические меры по борьбе с эпидемиями в течение следующих пяти лет.