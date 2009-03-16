В Украине в прошлом году произошло более 2500 рейдерских захватов

В 2008 году в Украине произошло более 2500 рейдерских захватов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины (АСПУ) Андрей СЕМИДИДЬКО.

По его словам, наиболее резонансными событиями в сфере прав собственности в 2008 году стали: конфликт, связанный с назначением Андрея ПОРТНОВА председателем Фонда государственного имущества, судебное противостояние совладельцев ОАО "Днепрооблэнерго", информационная атака на ЗАО "Проминвестбанк", конфликты вокруг руководства ДП "МТП "Южный", права собственности на мажоритарный пакет ОАО "Квазар" и пр.

Также, по словам А.СЕМИДИДЬКО, сегодня рейдерство в Украине сместилось от захвата крупных объектов до средних и мелких предприятий. При этом рейдерские захваты приобрели более жесткие формы, поскольку собственники небольших предприятий не могут оказать должного отпора захватчикам.

А.СЕМИДИДЬКО также отметил, что сегодня рейдерство уже перешло из экономической в политическую плоскость. В частности, по его словам, сегодня идет жесткая борьба за лояльность судов, которая еще более обострится в преддверии президентских выборов.

Справка УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей Украины создан в 2005 году собственниками предприятий, подвергшихся рейдерской атаке. Деятельность союза направлена на борьбу с рейдерством и защиту интересов своих членов, в том числе защиту их собственности. По состоянию на декабрь 2008 г. в АСПУ входят 327 трудовых коллективов предприятий, которые работают в разных отраслях промышленности Украины.