Участие в конкурсе по отбору советника для приватизации "Центрэнерго" примут 4 компании

Участие в конкурсе по отбору советника для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже 78,3% государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» примут 4 компании, сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины.

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Согласно сообщению, первый этап конкурса по отбору советника будет проведен 4 июля 2017 года, второй этап – 5 июля. При этом Фонд госимущества пока не раскрывает названия компаний-участников

«На первом этапе конкурса специальная комиссия проанализирует представленные потенциальными конкурсантами пакеты документов и определит их соответствие условиям конкурса, а на втором будет определен победитель», - сказано в сообщении.

Сообщается, что основной целью советника по продаже государственного пакета акций «Центрэнерго» является повышение инвестиционной привлекательности предприятия, обеспечение продажи пакета акций эффективному собственнику и получение максимально возможного объема средств в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров включил приватизацию «Центрэнерго» в План приоритетных действий на 2017 год. Продажа госкомпании запланирована на 2-3 квартал.

В начале февраля Фонд госимущества провел переговоры с крупными международными банками Merrill Lynch, Lazard и Citi об их участии в приватизации «Центрэнерго» в качестве советников.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.