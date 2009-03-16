Фондовые рынки Европы закрылись ростом на 2,3-3,18%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник продемонстрировали рост на 2,3-3,18% на фоне подъема американских биржевых индексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,94% - до отметки 3863,99 пункта. Германский DAX в понедельник повысился на 2,3%, достигнув 4044,54 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 3,18% - до 2791,66 пункта. Ведущие европейские индексы демонстрируют рост пятую сессию подряд, несмотря на данные европейского статистического агентства Eurostat о том, что инфляция в еврозоне в феврале составила 1,2% в среднегодовом исчислении по сравнению с 1,1% в январе, а для всех 27 входящих в ЕС государств эти показатели составили соответственно 1,7% и 1,8%.

Аналитики связывают рост фондовых рынков Европы с подъемом американских биржевых индексов на фоне позитивных новостей о положении дел в экономике США. Заявления американских банков Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase, а также британского Barclays о прибыльности их операций в начале 2009 года и оптимистичное выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке смогли существенно обнадежить инвесторов. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.