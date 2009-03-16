Хеджевые фонды намерены подать в суд на Porsche

Ряд хеджевых фондов намеревается подать в суд на знаменитого производителя спортивных автомобилей Porsche, обвиняя его в манипулировании фондовым рынком, сообщает в понедельник со ссылкой на информированный источники Financial Times Deutschland (FTD).

Как передает РИА Новости, по сведениям газеты, инвесторы обвиняют автоконцерн в том, что в октябре 2008 года он спровоцировал резкие скачки акций компании Volkswagen, в результате которых хедж-фонды понесли миллиардные убытки. Как напоминает FTD, в октябре руководство Porsche неожиданно объявило о том, что контролирует 75% доли акций Volkswagen, которые были приобретены путем спорных опционных сделок. Тем самым штутгартский концерн обошел обязательное требование о предварительном сообщении о планируемой сделке, поясняет газета. После объявления Porsche падавшие акции Volkswagen взлетели в 5 раз буквально за несколько дней, временами превышая отметку в 1 тысячу евро за акцию. В настоящее время цена акции составляет 215 евро, то есть немногим выше, чем перед "осенним взрывом". Для многих хедж-фондов сообщение Porsche об увеличении его доли, как отмечает FTD, стало "ударом ниже пояса": ведь в надежде на продолжение падения курса акций автопроизводителей они активно сбрасывали находившиеся в их управлении ценные бумаги, поэтому как только курс Volkswagen резко взлетел, им пришлось покупать утраченную долю акций по значительной цене. Представляющие хедж-фонды адвокаты сообщили, что сейчас они работают над большим числом исков. Правда, по их словам, подготовительные работы еще находятся на начальной стадии. Профильное объединение Alternative Investment Management Association (AIMA) объявила о своей поддержке хедж-фондов и сейчас консультирует своих членов о тех юридических возможностях, которые они имеют, выставляя претензии автоконцерну. "До 20 различные инвесторов (в том числе ряд семейных предприятий) могут обратиться со своими исками в различные суды", - сообщил FTD адвокат организации, отметив, что в целом число подавших жалобу может быть гораздо больше. Между тем, как отмечает газета, до процессов дело может дойти не ранее лета и то только после завершения расследования, начатого Федеральным ведомством по надзору за финансовым рынком (BaFin). Представители хедж-фондов, по данным FTD, сомневаются, что контрольное ведомство признает, что Porsche манипулировал рынком. Сам автогигант сообщил газете, что не чувствует за собой никакой вины: "Перед каждой сделкой мы удостоверивались, что не нарушаем никаких юридических предписаний. Мы не видим оснований для судебных исков против нас".