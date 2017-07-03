Банк "Пивденный" планирует продать столичный торгово-развлекательный комплекс SkyMall

Банк “Пивденный” планирует продать торгово-развлекательный комплекс SkyMall, который находится в Киеве.

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Об этом сообщила предправления банка Алла Ванецьянц в интервью газете “Бизнес”.

“Все залоги, которые переходят после обращения взыскания в собственность банка, в дальнейшем реализуются. И SkyMall не будет исключением. Планируем его продать”, – сказала она.

Ванецьянц рассказала, что банк выделил кредит ТРЦ в 2013 году.

“В то время это был один из лучших ТРЦ в Киеве, очень успешный, эффективный проект, который являлся объектом интереса для многих участников банковского рынка в качестве заемщика. В результате неоднократных попыток нашему банку удалось привлечь этого клиента на обслуживание, предоставив кредит на рефинансирование обязательств перед иностранным банком на более выгодных для клиента условиях”, – сообщила Ванецьянц.

По ее словам, в течение года претензий у банка не было к обслуживанию кредита, пока не обострился конфликт между собственниками ТРЦ, и на банк, как на держателя залоговой ипотеки, не попытались оказать давление различными способами.

“После попытки оспорить договор залога в суде у банка не оставалось иного выхода, кроме как начать процесс обращения взыскания, что и было сделано”, – отметила банкир.

Справка УНИАН. Банк «Пивденный» (м. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами финучреждения являются Юрий Родин, Марк Беккер и Алла Ванецьянц.