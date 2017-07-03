Минфин поделился планами по займам на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины планирует в третьем квартале провести 13 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 1 аукцион с размещением валютных бумаг.

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Как сообщается на сайте Минфина, аукционы будут проводиться традиционно по вторникам - 4, 11, 18 и 25 июля, 1, 8, 15, 22 и 29 августа, 5, 12, 19 и 26 сентября.

На каждом из аукционов Минфин намерен предложить инвесторам гривневые облигации сроками обращения 6 месяцев, а также 1, 2 и 3 года.

Размещение валютных облигаций сроком обращения 3 года запланировано на аукционе 25 июля.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 675,652 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 371,007 млрд грн, или 55% их общего объема.